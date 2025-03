Fiesp defende reforma administrativa com foco em avaliação de desempenho para servidores públicos

Avaliação, que já está prevista na Constituição há mais de 25 anos, ainda não foi efetivamente colocada em prática

Nilton Fukuda/Estadão Conteúdo Evento da Fiesp que marcará a apresentação do documento contará com a presença de autoridades do governo federal, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal



A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) está prestes a apresentar um conjunto de dez diretrizes para uma reforma administrativa a representantes dos Três Poderes. O foco principal será a implementação de uma avaliação de desempenho para servidores públicos, sem comprometer a estabilidade desses profissionais. Essa avaliação, que já está prevista na Constituição há mais de 25 anos, ainda não foi efetivamente colocada em prática. Flávio Unes, que ocupa o cargo de diretor do Departamento Jurídico da Fiesp, enfatiza que a avaliação deve ser encarada como uma oportunidade de aprimorar a eficiência do setor público, e não como uma medida punitiva. O evento que marcará a apresentação do documento contará com a presença de autoridades do governo federal, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal.

Entre as diretrizes propostas pela Fiesp, destaca-se a necessidade de redefinir os processos decisórios, visando garantir tanto a eficiência quanto a segurança jurídica. Além disso, a federação sugere que as organizações da Administração Pública recebam maior autonomia, o que pode contribuir para uma gestão mais eficaz. Outras recomendações incluem a limitação das verbas indenizatórias para que se respeite o teto salarial, bem como a reestruturação das carreiras públicas com critérios técnicos bem definidos. A criação de um sistema transparente para a avaliação de desempenho de líderes e equipes também é uma prioridade, assim como a melhoria dos concursos públicos para que se avaliem competências práticas.

A regulamentação da contratação temporária e o estabelecimento de políticas públicas voltadas para a seleção e gestão de líderes são igualmente abordados nas diretrizes. A Fiesp também propõe a ampliação de mecanismos que incentivem a inovação e a digitalização no setor público, além de um aprimoramento na transparência dos dados relacionados aos servidores. Em um movimento adicional, a Fiesp anunciou o lançamento do Selo Fiesp de Qualidade Regulatória, que visa reconhecer boas práticas na Administração Pública Federal. As inscrições para que agências reguladoras, autarquias e ministérios possam participar do programa estarão abertas até o dia 17 de abril, com os resultados previstos para serem divulgados em maio.

Publicado por Sarah Paula

