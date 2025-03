Governo Lula avalia troca na presidência da Previ após déficit de R$ 17,5 bilhões

Fundo justifica o rombo com fatores conjunturais, citando, por exemplo, os investimentos realizados em ações da Vale; situação gerou um clima de insatisfação

ALEXANDRE DE JESUS/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Investigação sobre o resultado negativo da Previ está sendo conduzida pelo TCU



O governo de Lula está considerando a troca do presidente da Previ, João Fukunaga, em resposta a um déficit significativo de R$ 17,5 bilhões no principal plano de previdência da instituição. Fukunaga, que possui uma trajetória como sindicalista, carece de experiência em cargos executivos e tem enfrentado uma série de críticas tanto de dentro quanto de fora da entidade. A Previ, por sua vez, justifica o déficit com fatores conjunturais, citando, por exemplo, os investimentos realizados em ações da Vale. Essa situação gerou um clima de insatisfação que pode ter contribuído para a decisão do governo em buscar uma nova liderança para a entidade. A investigação sobre o resultado negativo da Previ está sendo conduzida pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

A Comissão de Transparência do Senado também está atenta ao caso e aprovou um requerimento que solicita a presença de Fukunaga para que ele possa explicar as razões do déficit. Contudo, como se trata de um convite, ele não é obrigado a comparecer, o que levanta questões sobre a transparência e a responsabilidade na gestão da Previ. Até o momento, Fukunaga não se manifestou publicamente sobre as críticas e a situação atual.

