Polícia prende mais um suspeito por ataques a ônibus em São Paulo

Número de veículos coletivos atacados no estado chega a 854, sendo 550 municipais e 291 intermunicipais; Deic e DC Cyber investigam motivação de atos de vandalismo

Reprodução/Jovem Pan Secretaria da Segurança Pública informou que, até o momento, 20 suspeitos foram detidos por envolvimento em ataques a ônibus



Um homem de 49 anos foi preso em flagrante na Avenida Rio Branco, em São Paulo, após atacar um ônibus, neste domingo (27). Este incidente é apenas mais um em uma série de ataques a ônibus que vêm ocorrendo na capital paulista e em sua região metropolitana. Desde junho deste ano, um total de 854 ônibus foram depredados, sendo 550 municipais e 291 intermunicipais. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que, até o momento, 20 suspeitos foram detidos por envolvimento nesses atos de vandalismo.

As autoridades estão atualmente investigando as motivações por trás desses ataques, que acontecem desde junho e que ocorrem em horários e locais variados, o que dificulta a previsão e prevenção. Em resposta, a Polícia Militar tem reforçado o policiamento em determinadas áreas e horários na tentativa de conter os incidentes. As investigações estão sendo conduzidas em conjunto com o Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e o Departamento de Crimes Cibernéticos (DC Cyber), além de outras forças de segurança. Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de envolvimento de facções criminosas e questões relacionadas a contratos de empresas de ônibus com a Prefeitura de São Paulo.

*Com informações de Danúbia Braga

*Reportagem produzida com auxílio de IA