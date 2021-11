Fiocruz investiga dois casos suspeitos de vaca louca no Rio de Janeiro

Doença ataca o sistema nervoso central dos bovinos e pode ser transmitida a humanos por meio da ingestão de carne

Reprodução/Fiocruz Fiocruz não divulgou informação sobre o estado de saúde dos dois pacientes



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou nesta quinta-feira, 11, que recebeu dois casos de pacientes com suspeita da “doença da vaca louca” no Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas, em Manguinhos, Zona Norte do Rio de Janeiro. Segundo a instituição, ambos estão internados no Centro Hospitalar para a Pandemia de Covid-19 do INI. A Encefalopatia Espongiforme Bovina (EBB) é doença que ataca o sistema nervoso central de animais, que passam a agir como se estivessem enlouquecidos, o que explica o nome popular. Ela pode ser transmitida a humanos por meio da ingestão de carne contaminada. Entre os sintomas da Variante da Doença de Creutzfeldt-Jakob estão perda de memória e dificuldade ao falar e pensar. A Fiocruz não deu detalhes sobre os pacientes “em respeito à confidencialidade da relação médico-paciente”. A reportagem da Jovem Pan aguarda resposta da Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro sobre os casos.