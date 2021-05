Fiocruz recebe insumos para a produção de 12 milhões de vacinas da AstraZeneca

IFA foi importado da China; com as novas remessas, fabricação do imunizante contra a Covid-19 está garantida até junho

Imagem: Divulgação/Ministério da Saúde De acordo com a Fiocruz, as duas novas remessas do IFA garantem a produção de imunizantes até a terceira semana de julho



O Ministério da Saúde informou que às 15h54 deste sábado, 22, chegaram dois lotes do Ingrediente Farmacêutico Ativos (IFA) ao Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro.”Inicialmente, a previsão era de que apenas um dos dois lotes chegasse hoje. No entanto, conseguimos antecipar a vinda do outro carregamento, que só chegaria em 29 de maio”, publicou a pasta no Twitter. Os insumos, que vieram do laboratório Wuxi Biologics, na China, seguem para as instalações da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), no Rio de Janeiro.

A Fiocruz utilizará os insumos para produzir 12 milhões de doses da vacina da AstraZeneca. A instituição afirma que as novas remessas do IFA devem garantir a produção dos imunizantes contra a Covid-19 até a terceira semana de junho. Nesta sexta-feira, 21, a organização enviou mais de 6,1 milhões de doses da AstraZeneca ao Ministério da Saúde. O carregamento chegou neste sábado ao centro de distribuição do ministério. Desde o início da produção de vacinas no país, a Fiocruz já entregou mais de 30 milhões de doses da vacina ao governo federal.