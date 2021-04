Fiocruz recebe insumos para produzir 5,3 milhões de doses de vacina contra Covid-19

Fundação informou ter recebido 225 litros de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA); previsão do Ministério da Saúde é de que sejam entregues 100,4 milhões de doses até julho

02/12/2020 - Foto: CADU ROLIM/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fundação é responsável pela produção de doses da vacina da Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou ter recebido 225 litros de Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). A nova remessa foi recebida nesta sexta-feira, 2, e permitirá que o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos), da Fiocruz, produzir 5,3 milhões de doses de vacina da Universidade de Oxford em parceria com a AstraZeneca contra a Covid-19. Nos últimos dias, a Fiocruz recebeu IFA para produzir 23,5 milhões de doses, que, somadas ás 11 milhõesde unidades já produzidas, faz com que a fundação garanta quase 35 milhões de doses que serão entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde (MS). Até o momento, a Fiocruz entregou 8,1 milhões de doses ao PNI, sendo 4 milhões importadas da Índia e outras 4,1 milhões produzidas até hoje. A previsão do MS é que sejam entregues 100,4 milhões de doses até julho.

*Com informações do Estadão Conteúdo