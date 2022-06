Flutuante de balsa é engolido pelo mar no litoral de São Paulo

Departamento Hidroviário do Governo do Estado, responsável pelas travessias, informou que o serviço está paralisado e não há previsão de quando será retomado

Alesp/Divulgação Balsa que liga Bertioga a Guarujá



Um flutuante da balsa entre Bertioga e Guarujá, no litoral norte de São Paulo, foi engolido pelo mar e se rompeu neste domingo, 12. O Departamento Hidroviário (DH) do Governo do Estado, responsável pelas travessias, informou que o serviço está paralisado e não há previsão de quando será retomado. Ninguém ficou ferido. Imagens de câmeras de monitoramento mostram o momento em que o flutuante é engolido pela maré e tem a estrutura quebrada. O DH sugere aos motoristas que usem rotas alternativas para chegarem aos destinos, como a Rodovia Cônego Domênico Rangoni (Sp-55). A balsa é considerada um dos principais acessos que ligam as cidades litorâneas.