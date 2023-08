Apagão da semana passada fez Brasil importar energia elétrica da Argentina e do Uruguai

Outra medida adotada foi reduzir a carga de energia nas linhas de transmissão; causas da falha no sistema elétrico ainda são investigadas

Marcello Casal Jr. / Agência Brasil Linhas de transmissão de energia elétrica



O apagão que atingiu 25 estados e o Distrito Federal no último dia 15 de agosto fez com que o Brasil importasse energia elétrica da Argentina e do Uruguai para garantir o fornecimento interno. Segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), na ocasião, a Argentina exportou 216 megawatts-médios (MWmed), enquanto o Uruguai enviou 40 Mwmed. Do ponto de vista meteorológico e hidrológico, o ano de 2023 tem sido muito favorável ao país, com reservatórios cheios mesmo no período de poucas chuvas, o que fez com que o ONS tivesse saldo a receber dos outros países. Outra medida adotada, como informou o diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, foi reduzir a carga de energia nas linhas de transmissão, ou seja, desde a semana passada, principalmente as linhas de grande porte no Norte e no Nordeste, elas estão carregando menos energia, o equivalente a 50% a 60% do volume de energia transmitido antes do acidente. As causas do apagão ainda são investigadas, mas os indícios preliminares apontam para falhas técnicas do sistema. O relatório de análise e perturbação sobre a ocorrência deve ficar pronto até 17 de outubro.

*Com informações do repórter Rodrigo Viga