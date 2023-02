Força Nacional chega em Roraima para reforçar segurança durante retirada de garimpeiros de terras do povo Yanomami

Cem homens prestarão suporte durante ação contra ocupação ilegal em áreas demarcadas para povos indígenas

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Previsão é de que, até o fim da semana, 80% dos garimpeiros ilegais tenham deixado a região



Após decisão do ministro da Justiça, Flávio Dino, cem agentes da Força Nacional desembarcaram em Boa Vista na terça-feira, 7, para atuar como reforço das forças de segurança que atuam em Roraima para retirar garimpeiros ilegais das terras indígenas, especialmente das áreas ocupadas pelo povo Yanomami. O grupo chegou em um avião da Força Aérea Brasileira e será alocado na proteção de bases da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e nos polos de atendimento médico. A tropa utilizará como base um alojamento no parque de Exposições Dandãezinho, na zona rural de Boa Vista. A medida faz parte da segunda fase da ação do Governo Federal desde que foi decretado estado de emergência em Saúde Pública nas terras yanomamis. A primeira fase foi de atendimento à população indígena, agora a prioridade é garantir a segurança deles. Dino disse que até o fim da semana 80% dos garimpeiros ilegais já deverão ter deixado a região. Também seguem para Boa Vista nesta quarta-feira, 8, uma comitiva do governo federal para negociar a retirada dos garimpeiros. Estarão presentes o ministro da Defesa, José Múcio, comandantes das Forças Armada e o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. A agenda oficial ainda não foi divulgada.