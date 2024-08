Força-tarefa do IML trabalha para identificar os oito últimos corpos do acidente em Vinhedo

Pelo menos quatro vítimas podem passar por exame de DNA para serem reconhecidas; 27 corpos já foram liberados

RAUL LUCIANO/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Corpo de vítima sendo transportado para Cascavel em avião da FAB



O Insitituto Médico Legal (IML) está empenhado com a identificação de oito corpos que foram vítimas no acidente aéreo em Vinhedo. O reconhecimento não tem prazo para ser terminado e os médicos trabalham com a possibilidade de submeter pelo menos quatro corpos a exames de DNA. Até terça-feira (13), 54 vítmas foram indentificadas, e 27 já foram liberadas. As identificações foram feitas por meio de digitais, radiografias, arcadas dentárias, entre outros. A falta de documentos pessoais é o que tem impedido o IML de liberar o resto dos corpos. A Aeronáutica investiga as causas do acidente.