Fortes chuvas causam alagamentos, prejuízos ao trânsito e acidente em São Paulo; veja imagens

O estado de São Paulo foi atingido por um temporal que deixou prejuízos em diversas localidades na tarde desta sexta-feira, 19. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da prefeitura, com exceção da Zona Sul, todas as regiões da capital entraram em estado de atenção para alagamentos. No total, foram notificados 12 pontos de alagamento no município, sendo que dez deles ficaram intransitáveis. As fortes chuvas foram causadas pela atuação de uma frente fria na costa paulista, como apontaram os meteorologistas da CGE. A região central destacou-se pelo estrago provocado: o Túnel do Anhangabaú, o Terminal Bandeira e partes da Avenida Nove de Julho precisaram ser interditados. Na Zona Leste, as subprefeituras da Penha e Itaim Paulista foram notificadas devido à possibilidade de transbordamento de córregos. O bairro Jardim Peri lotou de água, contabilizando uma enchente para a Zona Norte.

De acordo com a última atualização da CGE, o estado de atenção para risco de alagamentos na capital terminou às 17h22. Além dos alagamentos, fortes ventos atingiram o estado. Na região do Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, rajadas de até 57,4 km/h foram registradas. A tempestade também alterou a dinâmica do trânsito no estado, acarretando em um acidente e prejuízos para o transporte público. Em Barueri, região metropolitana de São Paulo, dois caminhões colidiram no acesso à Rodovia Presidente Castelo Branco, na altura do Shopping Iguatemi. A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) teve a operação parcialmente interrompida e a velocidade dos trens reduzida, mas seu funcionamento normalizou no final da tarde. Segundo o Corpo de Bombeiros, não aconteceram deslizamentos, mas a corporação recebeu onze chamados para quedas de árvores na capital.

Confira imagens da tempestade: