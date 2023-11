Frente fria chega a São Paulo no final de semana, ameniza onda de calor, mas traz chuva e rajadas de vento

No domingo, 19, mínimas oscilam em torno dos 19°C, enquanto as máximas não devem superar os 25°C; termômetros devem chegar a 11°C na segunda-feira, 20

EDI SOUSA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Potencial para formação de alagamentos e queda de árvores estará elevado



A onda de calor que passa por São Paulo deve dar uma trégua neste final de semana. A propagação de uma frente fria pelo litoral paulista muda o tempo, provocando chuvas mais generalizadas e intensas rajadas de vento, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura. A temperatura no sábado, 18, deve variar entre 22°C e 35°C, com índices de umidade próximos aos 30%. “No final do dia a aproximação de uma frente fria causa chuvas na forma de pancadas. Alerta-se para pontos passageiros de maior intensidade com raios e fortes rajadas de vento, que podem superar os 60Km/h, o que eleva o potencial para formação de alagamentos e queda de árvores. No domingo (19) a propagação do sistema frontal deixa o tempo nublado e chuvoso, além de causar o declínio das temperaturas. As mínimas oscilam em torno dos 19°C, enquanto as máximas não devem superar os 25°C. A continuidade das chuvas mantém elevado o risco para inundações e deslizamentos de terra”, informou o órgão.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estima que as máximas devam cair entre 11°C e 14°C até a segunda-feira, 20, segundo as previsões Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Climatempo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve anunciar nesta sexta-feira, 17, a criação de um gabinete de crise contra as fortes chuvas que devem atingir o Estado nos próximos dias. O grupo, que ficará de plantão para combater eventuais problemas causados pelo risco meteorológico, estará de prontidão até domingo, 19. A iniciativa será divulgada após reunião que acontecerá às 15h, no Palácio dos Bandeirantes, e contará com a presença, além do chefe do Executivo paulista, de prefeitos de todo o Estado — como o da capital, Ricardo Nunes (MDB) —; representantes da Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) e de concessionárias de energia de São Paulo; da Defesa Civil; e do Corpo de Bombeiros. Além da criação do gabinete, serão discutidos pelas autoridades detalhes de atuação e do plano de ação para esse fim de semana, além de medidas preventivas.