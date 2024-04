Frente fria derruba temperatura e máxima não passa dos 20°C em São Paulo

Baixa nos termômetros será sentida principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil

Uma frente fria que se formou desde terça-feira (16) entre Brasil, Uruguai e Argentina causará uma queda significativa nas temperaturas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo nesta quinta-feira (18), de acordo com o Instituto Climatempo. A baixa nos termômetros será sentida principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Em São Paulo, a temperatura máxima que atingiu os 30 °C na quarta-feira (17), cairá para 19 °C nesta quinta-feira (18), com mínima de 15 °C. O frio continuará na sexta-feira (19), com máxima de 23 °C e mínima de 14 °C. Já no final de semana, as temperaturas em São Paulo serão mais amenas, com máximas de 25 °C no sábado e 27 °C no domingo. No Rio de Janeiro, os cariocas também sentirão a queda nas temperaturas, com máxima prevista de 24 °C nesta quinta-feira (18), em contraste com os 34 °C do dia anterior. Além da frente fria, existe possibilidade de chuvas ao longo do dia.

