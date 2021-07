Frio diminui no fim de semana, mas volta com tudo na segunda-feira

Previsão é que Estados do Sul e do Sudeste registrem máximas de até 30ºC nos próximos dias; no entanto, nova frente fria pode ser mais intensa e provocar episódios de neve e chuva congelada

FELIPE RAU/ESTADÃO CONTEÚDO Na capital paulista, a temperatura média atingiu mínima recorde de 6,3ºC na última terça-feira, 20



Nos últimos dias, algumas cidades brasileiras registraram recordes nas quedas de temperatura. Além de toda a região sulista do Brasil, Estados como Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais também sofreram com as baixas nos termômetros. Na capital paulista, por exemplo, a temperatura média atingiu mínima recorde, com 6,3ºC na última terça-feira, 20. O bairro de Engenheiro Marsilac, na Zona Sul do município, no entanto, chegou a registrar -2,4ºC, sendo a temperatura mais baixa registrada na cidade de São Paulo no ano. A situação também se repetiu no Rio, com mínima de 8,4ºC, em Porto Alegre (3,6ºC), Campo Grande (5,9ºC) e Curitiba (0,9ºC). A redução abrupta das temperaturas se deve a passagem de uma frente fria a partir do extremo sul do país. A boa notícia é que a massa de ar frio começa a perder força e a previsão é de altas temperaturas, próximas aos 30ºC, para o final de semana, explica o meteorologista do Climatempo, Fábio Luengo. “Essa frente fria vai perdendo força gradativamente. Até o final de semana tanto em São Paulo quanto no Sul as manhãs ainda vão ser de frio. São Paulo vai ter mínima na sexta-feira de 11ºC, Curitiba 7ºC, o sul de Minas ainda pode registrar geadas mais fracas, mas com o tempo seco, o Sol ganha mais força e a tarde acaba esquentando mais”, explica.

De acordo com o meteorologista, a previsão de máxima para a capital paulista é de 24ºC na sexta-feira, chegando a 27ºC no final de semana. No Rio Grande do Sul, os termômetros devem atingir também até 27ºC, enquanto Santa Catarina e Paraná podem chegar a registrar 30ºC nos próximos dias. Embora nem todas as passagens de frentes frias atinjam diretamente os Estados e municípios, Fábio Luengo explica que o fenômeno climático acontece a cada sete dias. Dessa forma, segundo ele, mesmo com previsão de altas temperaturas para o final de semana no Brasil, uma nova frente fria deve atingir os Estados sulistas a partir da próxima segunda-feira, com previsão de chegar a São Paulo na quarta. Fábio pontua que ainda é cedo para avaliar se a nova onda de frio será mais severa, mas alerta: há possibilidade, até mesmo, de novos episódios de neve e de chuva congelada. “Vai ser bem intensa, ainda não sabemos se vai ser mais intensa que a anterior, mas provavelmente em algumas cidades sim. Mas já trabalhamos com chance de neve na quarta-feira. Se nevar ou ter chuva congelada, vai ser a sexta vez que o Brasil registra esses fenômenos nesse ano no Sul. […] Vai fazer bastante frio, o frio retorna com certeza.”