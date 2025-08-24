Frio retorna a São Paulo com ventos fortes e queda de temperatura
Na capital, a máxima caiu de 31ºC no sábado para 21ºC neste domingo; frio deve permanecer durante a semana, avisa o Inmet
Após alguns dias de calor, o frio voltou a São Paulo neste fim de semana. Uma nova frente fria chegou ao Estado no sábado (23), provocando ventos de até 120 km/h na Baixada Santista e queda brusca nas temperaturas em diversas regiões. Na capital, a máxima caiu de 31ºC no sábado para 21ºC neste domingo (24), segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura (CGE). O risco de ventania, principalmente no litoral, segue até as 23h deste domingo, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O frio deve permanecer durante a semana.
De acordo com o instituto, há tendência de dias com temperaturas mais amenas do centro ao leste do Estado. Apenas no noroeste paulista o ar seco e quente deve predominar. Na Grande São Paulo, a temperatura deve subir gradualmente: de 20ºC a 21ºC nas tardes de segunda (25) e terça (26) até alcançar 27ºC no próximo fim de semana (30 e 31).
O CGE aponta que na segunda-feira (25) a temperatura na capital deve variar entre 15ºC e 25ºC, com céu nublado e sem previsão de chuva. Na terça-feira (26), a mínima será de 16ºC e a máxima de 24ºC, com possibilidade de precipitação leve.
A Defesa Civil do Estado alerta que uma zona de baixa pressão deve se formar no Sul do Estado, na região do Vale do Ribeira, na terça-feira. Esse sistema trará chuva para o litoral e precipitação moderada na Grande São Paulo. O restante da semana deve ter tempo fechado na capital, pelo menos até sexta-feira.
Publicada por Felipe Dantas
*Reportagem produzida com auxílio de IA
