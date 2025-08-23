Mudança no tempo: São Paulo terá queda brusca de temperatura no fim de semana

A partir deste domingo (23), uma frente fria vinda da região Sul do país promete trazer mudanças nos termômetro; Defesa Civil destaca a possibilidade de rajadas de vento moderadas e pancadas de chuva isoladas com raios

Gabriel Silva/E.Fotografia/Estadão Conteúdo Termômetros devem oscilar entre 14ºC e 22ºC, na cidade de São Paulo



Após um período de calor intenso, com temperaturas atingindo até 33ºC em São Paulo, a Defesa Civil do Estado emitiu um alerta sobre uma mudança brusca nas condições meteorológicas prevista para este fim de semana. A partir de domingo, uma frente fria vinda da região Sul do país promete trazer uma queda significativa nas temperaturas, especialmente nos municípios da faixa leste do estado. A capital paulista, por exemplo, verá os termômetros oscilarem entre 14ºC e 22ºC, enquanto na Baixada Santista as temperaturas variarão entre 15ºC e 19ºC. Na Serra da Mantiqueira, os valores devem ficar entre 11ºC e 21ºC, e no Vale do Paraíba, as mínimas podem chegar a 15ºC. Já no Vale do Ribeira, a previsão é de mínimas em torno de 12ºC.

Embora as temperaturas não sejam tão baixas quanto as registradas em semanas anteriores, quando chegaram a 5ºC, a sensação térmica será bem diferente dos últimos dias do veranico. Em outras regiões do estado, como Presidente Prudente e Marília, o calor ainda persistirá, com máximas de até 31ºC, apesar das mínimas caírem para 18ºC. Bauru e Araraquara também devem registrar temperaturas entre 17ºC e 29ºC. A Defesa Civil destaca a possibilidade de rajadas de vento moderadas e pancadas de chuva isoladas com raios, o que pode representar riscos à população.

A mudança no clima exige atenção especial à saúde e à segurança, já que as condições podem se alterar rapidamente. A Defesa Civil reforça a importância de estar atento aos alertas e recomendações, especialmente em relação aos ventos e chuvas que podem ocorrer. A população deve se preparar para a queda nas temperaturas e as condições adversas que podem surgir com a chegada da frente fria.

Além disso, é crucial que os moradores das áreas afetadas tomem precauções adicionais, como garantir que suas casas estejam preparadas para ventos fortes e possíveis inundações. As autoridades recomendam que as pessoas evitem áreas propensas a alagamentos e fiquem atentas às atualizações meteorológicas. Com a chegada da frente fria, é esperado que o clima mais ameno traga algum alívio do calor recente, mas também é um lembrete da importância de estar preparado para as rápidas mudanças climáticas que podem ocorrer.

*Com informações de Beatriz Manfredini

*Reportagem produzida com auxílio de IA