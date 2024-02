Fuga no RN é a primeira na história no sistema penitenciário federal

Atualmente, são cinco presídios deste tipo no Brasil espalhados por Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF), além de Mossoró

Secretaria Nacional de Políticas Penais / Divulgação Penitenciária Federal de Mossoró, localizada no interior do Rio Grande do Norte



A fuga de dois presos da Penitenciária Federal de Mossoró, localizada no interior do Rio Grande do Norte, representa a primeira registrada na história do sistema penitenciário federal, onde também estão membros do alto escalão de facções como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC). Atualmente, são cinco presídios deste tipo no Brasil. Além de Mossoró, há unidades também em Catanduvas (PR), Campo Grande (MS), Porto Velho (RO) e Brasília (DF). A primeira unidade, em Catanduvas, foi inaugurada em junho de 2006. Como a Jovem Pan mostrou, a Secretaria de Estado da Segurança da Segurança Pública e da Defesa Social foi notificada na manhã desta quarta-feira, 14, e auxilia nas buscas pelos fugitivos, inclusive com o uso de helicópteros. Os dois presos que escaparam foram identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, ambos naturais do Acre. A fuga aconteceu durante o banho de sol, por meio de uma abertura no teto da cela.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

De acordo com a Secretaria Nacional de Políticas Penais, o secretário André Garcia está a caminho de Mossoró para investigar os fatos e apurar as responsabilidades do ocorrido. “A Polícia Federal foi acionada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e está tomando todas as providências necessárias para a recaptura dos foragidos e a apuração das circunstâncias da fuga”, acrescentou a pasta. Ainda conforme a pasta, o Rio Grande do Norte não registra fugas em suas unidades prisionais desde 2021. Alguns anos antes, em 2017, o Estado assistiu a uma rebelião generalizada no presídio de Alcaçuz, na Grande Natal, em ofensiva que deixou ao menos 26 presos mortos.

*Com informações de Estadão Conteúdo