Funcionário do Carrefour fica preso em elevador por quase dois dias em Santos

Colaborador estava desaparecido desde o último sábado, 25, e foi encontrado nesta segunda-feira em um equipamento para transporte de carga

Reprodução/Google Maps Funcionário ficou preso em um elevador de carga, utilizado para o transporte de mercadorias em pallets e carrinhos



Um funcionário do Carrefour que estava desaparecido desde a noite de sábado, 25, foi encontrado preso no elevador do supermercado na manhã desta segunda-feira, 27. O caso aconteceu em Santos, no litoral de São Paulo. No fim do expediente, o homem avisou a mãe que estava bem, mas, como ele não deu mais notícias, os familiares começaram a divulgar imagens nas redes sociais pedindo informações sobre o seu paradeiro. Nas postagens, a mãe dizia estar preocupada com o filho, que faz uso de remédios controlados. Ele só foi encontrado na manhã de segunda-feira pela equipe matutina do supermercado. O Carrefour alega que o colaborar não pediu ajuda.

Segundo a rede, o funcionário ficou preso em um elevador de carga, utilizado para o transporte de mercadorias em pallets e carrinhos. Por conta disso, seria pouco usado por funcionários no dia a dia. Uma equipe de manutenção do Carrefour apura a causa do elevador ter parado. O fato do funcionário não ter pedido ajuda também está sendo investigado internamente pela rede. Ainda de acordo com o supermercado, o funcionário foi encaminhado para um hospital, onde passou por uma bateria de exames, após ser encontrado por outros colaboradores. O Carrefour informou que ele está bem e se encontra em casa. O supermercado ainda ofereceu apoio psicológico ao funcionário e aos familiares mais próximos.