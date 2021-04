Funcionário morre em acidente com empilhadeira no Carrefour em São Paulo

Equipamento caiu sobre o operador de loja, que tinha 20 anos de idade; loja ficou fechada durante a tarde deste domingo, 25

Um funcionário do Carrefour do Limão, na Zona Norte de São Paulo, morreu, na tarde deste domingo, 25, após um acidente com uma empilhadeira. O acidente com o jovem de 20 anos ocorreu dentro de um galpão do supermercado, na Marginal Tietê, às 12h. Em nota, o estabelecimento afirmou que prestou “atendimento inicial” e acionou o Corpo de Bombeiros e o SAMU “imediatamente ao acidente”. “O acesso à vítima e ao local do acidente ficou restrito à pedido da Polícia para a realização da perícia”, diz um trecho da nota divulgada à imprensa. “12h00 Acidente pessoal (queda de empilhadeira, Av Otaviano Alves de Lima, 1824 (no Carrefour) pelo local. 1 vítima, masculino, adulto, constatado óbito pela médica da USA”, escreveu o perfil oficial do Corpo de Bombeiros no Twitter.

“É com grande pesar que informamos o falecimento de um colaborador nosso na loja Limão, decorrente de um acidente na área de estoque com uma empilhadeira. O colaborador trabalhava como operador de loja. Imediatamente ao acidente, prestamos o atendimento inicial e acionamos o Corpo de Bombeiros e o SAMU. O acesso à vítima e ao local do acidente ficou restrito à pedido da Polícia para a realização da perícia. Em respeito aos familiares e colegas de trabalho do colaborador, as operações foram suspensas e a loja, fechada neste domingo. Estamos à disposição das autoridades para contribuir com as investigações. Neste momento de imensa dor, estamos em contato com a família, dando todo o suporte necessário e também apoio psicológico”, diz o texto.