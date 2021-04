Hospitalizado, Covas faz homenagem ao filho e fala do combate ao câncer: ‘Luta pela vida continua’

Prefeito de São Paulo foi internado no Hospital Sírio-libanês em 15 de abril após descobrir piora no quadro de câncer contra o qual luta desde 2019

DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO CONTEÚDO - 29/11/2020 Filho de Covas acompanhou prefeito ao longo de campanha



O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), internado no Hospital Sírio-Libanês desde o último dia 15, usou as redes sociais nesta segunda-feira, 26, para fazer uma homenagem ao filho Tomás, de 15 anos, e falar sobre sua condição atual de saúde. “Enfrentar, combater e vencer. A luta pela vida continua, e com você ao meu lado, a vontade de vencer é gigante. Obrigado por estar sempre aqui, filho. Eu te amo”, disse. Covas, que tem 41 anos e é divorciado, mora com o filho em um apartamento na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo. A convivência com Tomás, que foi mostrada parcialmente durante sua campanha eleitoral de 2020, foi mantida durante a campanha eleitoral, quando periodicamente o menino era visto ao lado do pai.

Covas luta contra um adenocarcinoma, câncer maligno entre o esôfago e estômago, descoberto no ano de 2019. Ele foi submetido a uma série de tratamentos e apresentou melhora ao longo de 2020, mas, no começo de abril, passou por exames de rotina e teve uma metástase detectada nos ossos e no fígado. Em coletiva de imprensa realizada na última quarta-feira, 21, os médicos responsáveis pelo tratamento de Covas, David Uip, Artur Katz, Tulio Eduardo Flesch Pfiffer e Roberto Kalil Filho afirmaram que o político perdeu peso, precisa de alimentação auxiliar durante a madrugada e teve acúmulo de líquido na pleura, precisando colocar um dreno para auxiliar no tratamento. Ele ainda não tem previsão de alta, mas despacha normalmente do hospital.