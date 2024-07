Fundo Social de São Paulo oferece 40 novos cursos de qualificação profissional

Programa visa aumentar a autonomia e geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade no Estado

Divulgação/Governo de São Paulo O prazo final para participar dos cursos varia conforme a unidade escolhida



O Fundo Social de São Paulo abrirá novas turmas de cursos gratuitos em agosto, através da Escola de Qualificação Profissional, programa que visa aumentar a autonomia e geração de renda para pessoas em situação de vulnerabilidade no Estado. O prazo final para participar dos cursos varia conforme a unidade escolhida. “Nosso objetivo é fornecer ferramentas para que cada participante possa desenvolver suas habilidades e melhorar sua condição de vida, promovendo o desenvolvimento econômico. É uma iniciativa que beneficia tanto os indivíduos quanto as comunidades onde eles vivem”, afirmou Cristiane Freitas, primeira-dama do Estado e presidente do Fundo Social de São Paulo. A carga horária dos cursos varia entre 20, 40, 60 e 80 horas, dependendo da modalidade escolhida, além de oficinas com carga horária de 12 horas.

Áreas de Qualificação

Os cursos abrangem seis áreas:

Administração

Beleza e Bem-Estar

Construção

Gastronomia

Informática

Moda

Detalhes dos Cursos

Total de Cursos: 40

40 Novas Turmas: 134

134 Parcerias: Centro Paula Souza, Sebrae, Senac

Inscrições

Os interessados podem consultar os cursos disponíveis e realizar as inscrições no site do Fundo Social de São Paulo:

Locais das Aulas

As aulas serão ministradas nos seguintes locais: