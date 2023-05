Futuro do modelo de negócios de empresas de comunicação domina discussões da 11ª edição do Work Week

Afiliadas do Grupo Jovem Pan participaram do encontro na ilha de San Andrés, na Colômbia, para discutir as transformações e o futuro do setor

Jovem Pan News/Reprodução Evento contou com a presença do CEO da Jovem Pan, Roberto Araújo



Na quinta-feira, 25, afiliadas do Grupo Jovem Pan se reuniram na 11ª edição do Work Week, na ilha de San Andrés, na Colômbia, para discutir as transformações do setor de comunicação e a relevância do segmento no Brasil. Os debates foram focados no futuro e nas tendências de mídia que devem conquistar os consumidores. O presidente do Grupo Jovem Pan, Roberto Araújo, afirma que é preciso pensar “fora da caixinha” para sempre estar um passo à frente, que é uma das principais características da emissora. “Precisamos estar de olho em todas as tendências, sejam de coisas que estão acontecendo agora ou que vão acontecer nos próximos anos. Então, faz parte também desse encontro instigarmos na cabeça dos afiliados para olhar para tendências que eles podem não estar aproveitando ou ainda não conhecem e também daquelas que estão por vir. Se a gente não estiver pronto para entender todas as modificações que estão acontecendo, você fica refém do futuro. Você tem que usar o futuro ao seu favor”, declarou.

O ex-presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão e Diretor de Rede do Grupo Jovem Pan, Paulo Machado de Carvalho Neto, destaca a importância das afiliadas seguirem na mesma direção, sem deixar o olhar regional de lado. “Nada é mais importante para o ouvinte do que o buraco na rua na frente de casa ou o trânsito estar ou não congestionado. Então, o localismo e a comunicação com aquela sociedade que ouve a emissora é fundamental. Razão pela qual no nosso projeto, além da parte de transmissão nacional compulsória, existe espaço para que a emissora promova e desenvolva a sua programação local”, indica. Na convenção, foram apresentadas novas tecnologias e traçadas diretrizes para a programação da rede.

*Com informações do repórter Daniel Lian