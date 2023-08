Sueco de 78 anos é preso com 4,7 kg de cocaína escondidos em sutiãs no aeroporto de Natal

Homem tentava embarcar para Lisboa, em Portugal, com 36 pacotes arredondados envoltos em fita adesiva

Divulgação/Polícia Federal Agentes da PF encontraram 36 pacotes arredondados envoltos em fita adesiva



Um sueco de 78 anos foi preso na última sexta-feira, 18, tentando embarcar com 4,7 kg de cocaína escondidos em sutiãs no Aeroporto Aluízio Alves, em Natal, no Rio Grande do Norte. O homem tentava embarcar para Lisboa, em Portugal. O suspeito esteve em São Paulo antes de chegar na capital potiguar. A descoberta ocorreu durante uma fiscalização de rotina. Segundo a Polícia Federal (PF), os agentes encontraram 36 pacotes arredondados envoltos em fita adesiva contendo a droga compactada em forma de pó e que serviam como “enchimento”. De acordo com a PF, ele recebeu ordem de prisão e foi conduzido para autuação na Superintendência da Polícia Federal. A PF informou que, quando interrogado, ele disse aos policiais que conheceu um empresário virtualmente. Ele teria se oferecido para custear suas despesas durante uma viagem de turismo ao Brasil.

O contato era mantido por um aplicativo de mensagens. Ainda segundo o idoso, minutos antes de deixar São Paulo e seguir para Natal, ele relatou que foi procurado por um desconhecido no hotel em que estava hospedado. O mesmo teria custeado as despesas da viagem de volta. Neste momento, ele teria entregado uma mala que deveria ter sido levada para Pris, na França, onde ele seria procurado assim que pisasse em solo francês. O suspeitos, que não teve a identidade revelada pela corporação, responderá pelo crime de tráfico internacional de drogas. De acordo com a PF, o homem foi submetido a exame de corpo de delito no Instituto Técnico-Científico de Perícia (ITEP) e se encontra custodiado na sede da PF, à disposição da Justiça.