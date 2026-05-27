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‘Gangue da moto’: jovem é baleado após reagir a assalto na zona oeste de SP

A vítima foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde permanece sob cuidados médicos. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde

  • 27/05/2026 09h47
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Reprodução/Google Street View Crime ocorreu na Rua Bianchi Bertoldi, na altura do número 141 Crime ocorreu na Rua Bianchi Bertoldi, na altura do número 141

Um homem foi baleado após reagir a um assalto em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, na madrugada desta quarta-feira, 27

A Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) informou, em nota, que a vítima, de 24 anos, foi abordada por três criminosos em motos na Rua Bianchi Bertoldi, na altura do número 141, por volta da 1h25.

Em determinado momento, o homem reagiu ao assalto e foi baleado. Na sequência, os criminosos fugiram.

A vítima foi encaminhada ao Hospital das Clínicas, onde permanece sob cuidados médicos. Não há informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

O caso foi registrado como roubo no 14º Distrito Policial, de Pinheiros. Segundo a SSP, a Polícia Civil realiza diligências, inclusive a análise de imagens, para identificar os autores.

Dados disponibilizados pela SSP mostram que, entre janeiro e novembro do ano passado, Pinheiros registrou quase 2,9 mil roubos, atrás apenas do Capão Redondo (3,5 mil), na zona sul, e da Sé (3,3 mil), no centro.

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