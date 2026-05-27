Marcola recebe com indignação suposto envolvimento com Deolane, diz defesa

Após a influenciadora ser presa na Operação Vernix, o advogado Bruno Ferullo afirmou que o criminoso recebeu com ‘surpresa e indignação’ a notícia de seu suposto envolvimento com ela

Reprodução/ Redes socias Em nota, o advogado Bruno Ferull informou que Marcola “desconhece os investigados Deolane e Everton”.



A defesa de Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola, afirmou nesta quarta-feira (27) que o chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC) não conhece a Deolane Bezerra e recebeu com “surpresa e indignação” o suposto envolvimento com a influencer. Um novo mandado de prisão preventiva foi cumprido contra ele, que já está preso em penitenciária federal.

Em nota, o advogado Bruno Ferull informou que Marcola “desconhece os investigados Deolane e Everton”, apontado pelas autoridades como operador financeiro do esquema. Ambos também foram alvos da operação realizada na semana passada.

“Diante das informações apresentadas, Marco manifestou surpresa e indignação, declarando desconhecer os investigados Deolane e Everton, afirmando que seu único vínculo com o caso se restringe ao parentesco com seus sobrinhos Leonardo e Paloma e com seu irmão Alejandro”, afirmou o advogado em nota.

“Ademais, negou qualquer participação nos fatos investigados, bem como a titularidade, direta ou indireta, da transportadora mencionada na investigação, relatando que tampouco possui o vulgo ‘narigudo’ que lhe é atribuído pela autoridade policial”, acrescenta a defesa no comunicado.

O advogado ainda ressaltou que Marcola encontra-se preso desde 1999 e, desde 2019, está custodiado em penitenciária federal de segurança máxima, submetido a regime de total incomunicabilidade.

Operação Vernix

A influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra foi presa na manhã desta quinta-feira (21) durante a Operação Vérnix, deflagrada pelo Ministério Público de São Paulo (MP-SP) e pela Polícia Civil para investigar um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo a investigação, Deolane teria recebido valores da facção por meio de uma empresa de transportes apontada como braço financeiro da organização criminosa.

A operação é conduzida pela Central de Polícia Judiciária de Presidente Venceslau e pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) de Presidente Prudente.

Além de Deolane, a Jovem Pan apurou que outros alvos da operação foram Marco Herbas Camacho, o Marcola, chefe do PCC; Alejandro Camacho, irmão de Marcola; Paloma Sanches Herbas Camacho, sobrinha do criminoso; Leonardo Alexsander Ribeiro Herbas Camacho, também sobrinho; e Everton de Souza, apontado como operador financeiro da organização criminosa.

Ao todo, a Justiça expediu seis mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão.