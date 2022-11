Garcia determina multa de R$ 100 mil e prisão para manifestantes que bloquearem rodovias em SP

Governador afirmou que, após decisão do STF, polícias estaduais começarão a agir para desobstruir rodovias federais

Divulgação/Governo de São Paulo Rodrigo Garcia falou sobre os protestos e afirmou que os atos não reverterão os resultados das urnas



O governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB) determinou a aplicação de multas de R$ 100 mil por hora para cada veículo que estiver obstruindo vias em São Paulo. Além disso, os manifestantes responsáveis pelos bloqueis serão fichados e podem até serem presos. Garcia informou que 90 pontos estão obstruídos e fez um apelo para que as manifestações acabem. O governador garantiu que, após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), a polícia de São Paulo pode agir em vias federais e que poderão ser aplicadas decisões judiciais. Segundo o governo de São Paulo, a via de acesso ao Aeroporto de Guarulhos foi desobstruída. Garcia também ressaltou que os bloqueios não irão mudar o resultado das eleições presidenciais. “As eleições acabaram, vivemos em um país democrático. São Paulo respeita o resultado das urnas e nenhuma manifestação vai fazer com que o Brasil retroceda […] Não vai ser bloqueio que vai impedir o resultado das urnas”, afirmou Garcia.

Ao longo da manhã, diversas rodovias e vias importantes da Grande São Paulo registravam bloqueios. Era o caso das Rodovias Régis Bittencourt, Dutra, Hélio Smidt e da Marginal Tietê. Os manifestantes usaram carros e pneus queimados para obstruir vias e impedir a circulação de carros, assim como o acesso ao Aeroporto de Guarulhos. Os protestos acontecem contra a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Bolsonaro (PL) na eleição presidencial encerrada no último domingo, 30. Até o momento, Bolsonaro não se posicionou sobre a derrota e nem sobre os bloqueios.