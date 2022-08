Garoto de 8 anos que ficou 18 horas preso em buraco morre em Minas Gerais

Criança teve parada cardiorrespiratória logo após o resgate do Corpo de Bombeiros do Estado

No município de Carmo Paranaíba, em Minas Gerais, um garoto de oito anos morreu por volta das 9h45 desta segunda-feira, 22, após ficar cerca de 18 horas preso em um buraco. O menino, que se identificou apenas como Pedro ao Corpo de Bombeiros do Estado, se encontrava com rebaixamento do nível de consciência quando foi retirado do local e a suspeita é de que ele teve uma parada cardiorrespiratória. “[O garoto] foi imediatamente colocado em uma ambulância municipal, que se encontrava em apoio à operação, sendo levado rapidamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) daqui de Carmo Paranaíba”, afirmou o comunicado dos bombeiros. No local do acidente há um ambiente de obra onde a criança estava brincando antes da queda no buraco de pelo menos 6 metros de profundidade. De acordo com o comunicado, “o terreno não estaria cercado ou sinalizado, mas não há como afirmar”. O resgate foi iniciado por volta das 17h deste domingo, 21, e havia risco de desabamento de terra no local. O lugar é uma área de aterro com solo instável e precisou ser escorado gradualmente à medida que os militares avançavam no acesso à criança. Familiares acompanharam toda a operação dos Bombeiros e acompanharam a criança até o hospital.

“No momento em que nós retiramos o garoto Pedro, havia um rebaixamento do nível de consciência e nós tiramos ele já em parada cardiorrespiratória. Estávamos com a equipe médica de prontidão, com ambulância, UTI móvel e imediatamente foi passado aos cuidados da equipe médica, que levou para estabilização inicial na UPA daqui de Carmo Paranaíba. O médico tentou fazer os procedimentos e infelizmente veio a atestar o óbito do garoto Pedro”, declarou o Tenente-coronel Thiago Lacerda Duarte, comandante do 12º Batalhão de Bombeiros Militares em Patos de Minas.