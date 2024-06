Gasolina e diesel terão valores reajustados nesta semana

Confira os comentários sobre o tema com Roberto Motta

Fernando Frazão/Arquivo Agência Brasil A partir desta semana, os consumidores devem se preparar para um acréscimo de 7% no valor da gasolina e de 4% no diesel



O governo anunciou um aumento nos preços dos combustíveis como parte de uma estratégia para compensar a desoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia, visando também beneficiar pequenos municípios. A partir desta semana, os consumidores devem se preparar para um acréscimo de 7% no valor da gasolina e de 4% no diesel, conforme detalhado por Álvaro Noira. Essa medida, embora vise o equilíbrio das contas públicas, suscita preocupações quanto ao seu impacto direto no orçamento dos consumidores, evidenciando um cenário de desafios econômicos iminentes. Com a implementação do aumento de impostos sobre o setor de combustíveis a partir do dia 20 de junho, estima-se um impacto financeiro significativo, na ordem de 10 bilhões de reais. Esse cenário alarmante motivou discussões entre o presidente Lula, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, em busca de alternativas para mitigar os efeitos adversos dessa medida. A preocupação do governo se intensifica ao lembrar-se das recentes divergências sobre a política de preços da Petrobras, que já haviam resultado na saída de Jean Paul Prates da presidência da estatal.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O reajuste nos preços dos combustíveis não se limita a afetar diretamente os motoristas, mas desencadeia um efeito cascata sobre a economia como um todo, com especial impacto no setor de transporte rodoviário. Esse aumento tem o potencial de elevar os preços dos alimentos nos supermercados, pressionando ainda mais o custo de vida da população. Diante dessa realidade, surgem questionamentos sobre a eficácia da desoneração da folha de pagamentos, uma vez que a compensação por meio de aumentos em outros setores parece diluir os benefícios inicialmente prometidos aos setores contemplados.