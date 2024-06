Filhos do príncipe William parabenizam o pai na primeira mensagem nas redes sociais

Neste domingo (16), é celebrado o dia dos pais no Reino Unido; princípe William também compartilhou homenagem ao pai, o Rei Charles III

Os três filhos dos príncipes de Gales, George, Charlotte e Louis, felicitaram neste domingo (16) o pai, William, por ocasião do Dia dos Pais no Reino Unido, na primeira mensagem que assinaram em redes sociais. “Te amamos, papa. Feliz Dia dos Pais”, diz a mensagem assinada pelas iniciais dos três e acompanhada de uma foto tirada pela princesa de Gales, Kate Middleton, na qual seus filhos aparecem de costas, abraçados por William e olhando para o mar. Segundo o Palácio de Kensington – residência oficial dos príncipes de Gales – Kate tirou a foto em uma viagem à costa de Norfolk, no leste da Inglaterra, no mês passado. Pouco antes, o próprio William havia compartilhado em suas redes outra foto em que aparece como criança brincando de bola com seu pai, o rei Charles, no qual também desejava um feliz dia ao pai. Esta última imagem data de junho de 1984, nos jardins de Kensington, poucos meses antes do nascimento de seu irmão mais novo, o príncipe Harry. Estas mensagens foram divulgadas 24 horas após os príncipes de Gales terem vivido um dia especial com a primeira aparição pública de Kate este ano, após ter sido diagnosticada com câncer, que ela anunciou em março.

*Com informações da EFE

Publicado por Tamyres Sbrile