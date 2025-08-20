Comissão lança campanha contra capacitismo com vídeo inédito de Xuxa

Ação da Câmara dos Deputados busca conscientizar a população sobre preconceito contra pessoas com deficiência e reforçar a inclusão como direito

Reprodução/Instagram/xuxameneghel O objetivo é dialogar com a sociedade em geral, especialmente com aqueles que não convivem de perto com pessoas com deficiência



A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CPD) da Câmara dos Deputados lança nesta terça-feira (20), às 15h, a Campanha Nacional de Enfrentamento ao Capacitismo. O ato contará com a exibição inédita de um vídeo gravado pela apresentadora Xuxa Meneghel, que participa como apoiadora da iniciativa. A campanha tem como mote “XÔ Capacitismo” e marca o início de uma mobilização nacional voltada à conscientização sobre o preconceito contra pessoas com deficiência. O objetivo é dialogar com a sociedade em geral, especialmente com aqueles que não convivem de perto com pessoas com deficiência, promovendo empatia e mudança de comportamentos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O capacitismo se manifesta de várias formas, desde piadas e expressões preconceituosas até a recusa em garantir acessibilidade, adaptações e oportunidades em áreas como educação, trabalho e participação social. A proposta da campanha é reforçar que a inclusão não deve ser entendida como favor, mas como direito. “Queremos alcançar pessoas que nunca conviveram de perto com uma pessoa com deficiência e mostrar a elas que o capacitismo existe, dói e precisa ser enfrentado. Capacitismo é preconceito. E preconceito se combate com amor, educação e respeito”, afirmou o presidente da CPD, deputado Duarte Júnior (PSB-MA), idealizador da campanha.