Policial militar sofre acidente e morre durante perseguição na zona leste de SP

Vítima perdeu o controle da moto ao tentar fazer uma ultrapassagem e foi arremessado contra um poste de iluminação; PM perseguia dupla que estava em uma moto

Arquivo pessoal/Leonardo Pires Leonardo de Souza Pires, de 26 anos, morreu durante uma perseguição a suspeitos na zona leste de SP



Um policial militar da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) morreu na noite desta sexta-feira, 5, durante uma perseguição na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Melo, na zona leste de São Paulo. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Leonardo de Souza Pires, de 26 anos, estava acompanhando de outro policial em um patrulhamento quando suspeitaram de uma dupla que estava em motocicleta na via. Os dois suspeitos não obedeceram uma ordem de parada e a perseguição foi iniciada. De acordo com a pasta, a dupla estava em alta velocidade. Ao tentar uma ultrapassagem, a vítima acabou colidindo na traseira de uma outra motocicleta, que não tinha a ver com a ocorrência, perdeu o controle e foi arremessado, batendo o capacete em um poste. Ele foi atendido pelo Samu e levado ao Hospital Estadual Vila Alpina, mas não resistiu e morreu. O ocupante da outro motocicleta também ficou ferido. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Os suspeitos fugiram. O caso foi registrado como desobediência e homicídio culposo na direção de veículo automotor no 56° Distrito Policial (Vila Alpina). A SSP lamentou o ocorrido.

A Polícia Militar (PM) informou que o soldado pertencia ao 8º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano. Pires ingressou na PM em 2019. “Exerceu suas funções com grande dedicação e zelo com o que lhe era confiado, sendo um profissional dedicado, amigo e exemplar. Deixa esposa e não tinha filhos”, disse a PM em nota. “Nesse momento de dor, unimos nossos sentimentos aos da família e elevamos nossos pensamentos a Deus, rogando-lhe que, por meio de seu grande amor, possa consolar os corações e curar as feridas dessa separação”, completou a corporação. Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública de São Paulo, também lamentou a morte do policial. “Dia triste para todos nós da segurança pública. Mais um herói que se vai enquanto defendia a sociedade. Durante acompanhamento de indivíduos que fugiram da abordagem, o soldado Pires sofreu um acidente e morreu. Que Deus conforte os familiares e amigos”, escreveu Derrite.

É com extremo pesar que a Polícia Militar do Estado de São Paulo informa o falecimento do Sd PM LEONARDO DE SOUZA PIRES, pertencente ao 8º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, durante sua nobre missão de proteger a sociedade. pic.twitter.com/1eS2M9Fa1r — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) August 5, 2023