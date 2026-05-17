Genial/Quaest: 52% são contra a redução das penas de envolvidos no 8 Janeiro

Pesquisa mostrou que 54% acreditam que o PL da Dosimetria foi aprovado para beneficiar Bolsonaro

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO Ataques de 8 de janeiro de 2023, em Brasília, contra prédio do STF



Pesquisa da Genial/Quaest divulgada neste domingo (17) mostrou que 52% dos entrevistados são contra a redução das penas dos envolvidos nos atos de 8 de Janeiro. Já 39% responderam ser a favor da atenuação da punição aos condenados pela invasão aos prédios dos Três Poderes.

Dos entrevistados declarados lulistas, 72% se posicionaram contra a redução. Dos bolsonaristas, 73% são a favor. Já entre os classificados como “independentes”, 58% responderam não apoiar a diminuição das penas e 31% disseram concordar com a atenuação das sentenças.

Dos entrevistados, 54% entenderam que o PL da Dosimetria foi aprovado para reduzir a pena de Bolsonaro, enquanto 34% acreditam que a proposta tem o objetivo de diminuir a sentença de todos os condenados. Outros 12% não souberam responder ou não sabem.

A pesquisa também mostrou que 58% dos entrevistados não sabiam que o Congresso Nacional derrubou o veto presidencial ao projeto de lei nº 2.162/2023, o chamado PL da Dosimetria. O texto propunha a redução de pena dos condenados pelos atos de 8 de Janeiro, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos e três meses por golpe de Estado.

De 8 a 11 de maio, Genial/Quaest entrevistou 2.004 pessoas presencialmente. A margem de erro é de dois pontos percentuais com taxa de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 7 de maio de 2026 com o número BR-03598/2026.