Morre piloto da polícia baleado na testa durante operação no Rio

Felipe Marques Monteiro passou recentemente por uma cirurgia e teve complicações

Reprodução/Instagram @comandante.felipe Felipe Marques Monteiro pilotava helicóptero durante a Operação Torniquete na Vila Aliança



O piloto de helicóptero da Polícia Civil do Rio de Janeiro Felipe Marques Monteiro morreu neste domingo (17). Ele foi baleado na cabeça durante a Operação Torniquete, na Vila Aliança, na Zona Oeste da capital fluminense, em março de 2025.

Por meio de publicação no Instagram, a família comunicou a morte do policial. “Hoje nos despedimos com dor, mas também com gratidão por toda força, amor e exemplo que deixou em nossas vidas. Seu legado jamais será esquecido”, escreveram os parentes.

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O policial ficou hospitalizado por nove meses. Ele recebeu alta em dezembro de 2025. No mês seguinte, em janeiro de 2026, voltou a ser internado em razão de uma infecção.

Em abril, Felipe passou por uma cirurgia de prótese craniana. Depois da operação, o piloto teve complicações e passou por novos procedimentos. Na quinta-feira (14), por meio das redes sociais, a esposa do policial informou que o quadro de saúde dele havia piorado.