Genro de Castor de Andrade, bicheiro Fernando Iggnácio é assassinado no Rio

CARLOS SANTTOS/FOTOARENA/ESTADÃO Antes de morrer, Castor de Andrade decidiu dividir seu império e Iggnácio ficou com os jogos de máquinas caça-níqueis



O contraventor Fernando Iggnácio foi assassinado, nesta terça-feira, 10, no Rio de Janeiro. Ele foi baleado logo após chegar de helicóptero a um heliponto, no Recreio dos Bandeirantes. Agentes da Delegacia de Homicídios (DH) foram enviados ao local do crime. Iggnácio foi atingido na cabeça e morreu na hora. Ele era genro do falecido bicheiro Castor de Andrade. A morte de Iggnácio, que já esteve preso no Complexo Prisional de Bangu, é mais um crime ligado à disputa pelos negócios ilegais no ramo de jogos clandestinos.

Antes de morrer, em 1997, Castor de Andrade decidiu dividir seu império criminoso entre o sobrinho Rogério Andrade, que ficou com as bancas de jogo do bicho, e o genro Iggnácio, que ficou com os jogos eletrônicos ilegais de máquinas caça-níqueis. Porém, os dois nunca se entenderam e a disputa gerou uma série de assassinatos, inclusive um atentado à bomba no carro de Rogério Andrade, em 2010, que acabou matando seu filho.

