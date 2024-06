Ghosting, benching, orbiting e catfishing: conheça o vocabulário dos apps de namoro

O universo dos aplicativos para conhecer pessoas deu origem a expressões muito utilizadas para falar de relacionamentos; saiba os significados dos mais populares

Freepik No aplicativo, quando duas pessoas demonstram interesse uma na outra, diz-se que elas 'deram match'



Aplicativos de namoro são considerados uma forma bastante comum de se conhecer novas pessoas e, quem sabe, encontrar um parceiro. Ao longo dos anos, o ambiente dentro desses apps deu origem a um vocabulário específico com expressões muito utilizadas para falar de relacionamentos, às vezes, até mesmo fora desses aplicativos. Conheça, a seguir, algumas das palavras mais usadas no contexto dos apps de namoro e seus significados:

Ghosting

Ghosting é o que acontece quando uma das pessoas envolvidas na relação desaparece sem explicação. Assim, o indivíduo simplesmente deixa de responder mensagens ou ligações e some sem dar justificativas ao outro.

Catfishing

Já catfishing é o termo utilizado para as pessoas que criam perfis falsos ou apresentam uma personalidade ou aparência que não corresponde à realidade. A ideia é se passar por alguém diferente com o intuito de convencer o outro a engajar na conversa ou no relacionamento.

Breadcrumbing

Por sua vez, breadcrumbing é o nome dado à situação em que se mantém alguém interessado em uma relação, porém lançando mão apenas do mínimo esforço possível. A expressão em inglês significa “migalhas de pão”, uma vez que se dá somente “migalhas” de atenção e afeto ao outro indivíduo.

Orbiting

O orbiting pode ser definido como a situação em que um interesse romântico permanece conectado à outra pessoa na internet, mas deixou de se envolver diretamente com suas atividades online. Assim, ela “orbita” o outro, sem se relacionar de modo incisivo, mas também sem deixar de acompanhar sua vida na internet.

Cushioning

Cushioning é o termo usado quando uma pessoa quer se sentir protegida, resguardada, após engatar em um relacionamento sério. Por isso, ela mantém conversas e relações com outras pessoas em uma tentativa de estar “segura” se o namoro der errado.

Match

Dar match é uma expressão que se popularizou com o sucesso do Tinder. No aplicativo, quando duas pessoas demonstram interesse uma na outra, diz-se que elas “deram match”, ou seja, combinaram.

Webnamoro

Ainda, webnamoro é o nome dado à relação à distância que se mantém por meio da internet. Se não fosse pela possibilidade de conversar e se relacionar no ambiente virtual, seria impossível construir um relacionamento desse tipo. Muito frequentemente, essas relações são iniciadas em apps de namoro.

Conversante

Chama-se conversante a pessoa com quem se passa bastante tempo falando por meio das redes sociais, porém com quem ainda não se construiu um relacionamento pessoalmente. Desse modo, o indivíduo é alguém com quem se conversa muito, e só – ao menos por enquanto.

Zumbis

Os denominados “zumbis” são aqueles que periodicamente reaparecem e tentam retomar o relacionamento. Assim, existe uma espécie de padrão que envolve o retorno dessas pessoas a cada semana, mês ou ano, podendo fazer com que o outro fique sempre à espera de sua volta.

Benching

Por fim, o benching é a ação de deixar alguém no “banco de reservas” enquanto se buscam outras alternativas. Dessa forma, caso não se encontre um indivíduo que melhor se encaixa naquilo que se procura, é possível recorrer às opções deixadas no banco (ou bench, em inglês).

Publicado por Carolina Ferreira

*Com informações do Estadão Conteúdo