Gigante holandesa paga R$ 9,4 bilhões para ter controle total do iFood

Valor é referente a 33,3% da fatia remanescente da acionista minoritária Just Eat Holding Limited

Estadão Conteúdo Aplicativo é um dos mais populares para delivery de comida no país



A Prosus vai pagar R$ 9,4 bilhões a Just Eat Holding Limited, acionista minoritário do iFood, para ter 100% dos direitos do aplicativo de delivery de comida. O valor é referente a 33,3% da fatia remanescente. A gigante holandesa de serviços de internet, controladora da Movile, fechou acordo que prevê o pagamento de R$ 7,8 bilhões pela participação da Just Eat no iFood e um potencial adicional de R$ 1,6 bilhão. Atualmente, o iFood é avaliado entre R$ 23 bilhões e R$ 28 bilhões. O fundador da investidora Movile, Fabricio Bloisi, avaliou como positivo o acordo e disse que a empresa avança no mercado. “Em um ambiente cada vez mais competitivo, o investimento da Movile reforça que seguimos no caminho certo e que estamos fazendo a diferença como empresa brasileira de tecnologia referência em delivery online na global e em impacto no ecossistema”, comentou. No Brasil, o iFood conta com 330 mil estabelecimentos parceiros, 200 mil entregadores, mais de 40 milhões de consumidores, em um total de 70 milhões de pedidos por mês em 1.700 cidades brasileiras.