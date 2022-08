Navios alemães da Segunda Guerra ressurgem no rio Danúbio devido à seca na Europa

Embarcações ainda ostentam torres, pontes de comando, mastros quebrados e cascos retorcidos, enquanto outros estão quase submersos em bancos de areia

Reprodução/Site/REUTERS/Fedja Grulovic Cascos de dezenas de navios de guerra alemães são vistos no rio Danúbio por causa da seca que atinge o país



A pior seca da Europa em anos tem feito objetos perdidos ou naufragados ressurgirem com o baixo nível de água dos rios. Depois das pedras da fome, da bomba se Segunda Guerra Mundial, foi a vez de poderosos navios de guerra alemães aparecerem em meio ao rio Danúbio. De acordo com a Reuters, as embarcações estavam entre as centenas afundadas na região pela frota do Mar Negro da Alemanha nazista em 1944, quando recuaram do avanço das forças soviéticas. Alguns dos navios ainda ostentam torres, pontes de comando, mastros quebrados e cascos retorcidos, enquanto outros estão quase submersos em bancos de areia. A seca que atinge o país, expôs mais de 20 cascos em um trecho do Danúbio perto de Prahovo, no leste da Sérvia, muitos dos quais ainda contêm toneladas de munição e explosivos e representam um perigo para o transporte marítimo. Em março, o governo sérvio abriu uma licitação para o resgate dos cascos e remoção de munições e explosivos. O custo da operação foi estimado em 29 milhões de euros (US$ 30 milhões). Meses de seca e temperaturas recordes atrapalharam o tráfego fluvial em artérias vitais em outras partes da Europa, incluindo Alemanha, Itália e França. Na Sérvia, as autoridades recorreram à dragagem para manter abertas as vias de navegação no Danúbio. Por Prahovo, alguns dos cascos reduziram a seção navegável neste trecho do Danúbio para apenas 100 metros (330 pés) de 180 metros.