Gol e Azul se comprometem a transportar gratuitamente vacina contra Covid-19

Companhias aéreas brasileiras afirmaram que estão à disposição do Governo Federal para transportar gratuitamente doses de vacinas compradas para a população

EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK/Archivo Linhas aéreas se comprometeram a levar carregamento de vacinas gratuitamente



As linhas aéreas brasileiras Azul e Gol anunciaram nesta quarta-feira, 9, que se comprometem a fornecer aviões para fazer o transporte gratuito de doses de vacina contra novo coronavírus adquiridas pelo Governo Federal para imunizar moradores do país. Em coletiva de imprensa, o presidente da Azul, John Rodgerson, afirmou que a empresa – responsável por fazer transporte aéreo entre 113 cidades brasileiras – tem uma “capacidade única” de realizar o transporte dos imunizantes de forma segura e eficaz. A Gol, por sua vez, afirmou em nota que foi a primeira empresa a “transportar gratuitamente profissionais de Saúde que estão a trabalho”. “Toda a ampla malha de voos da Companhia terá espaço na aeronave para levar os produtos a todos os pontos necessários, em conjunto com a GOLLOG”, afirmou a marca.