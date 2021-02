Governador da Bahia prorroga medidas restritivas contra Covid-19 por mais 48h

Apenas atividades essenciais poderão funcionar até 5h da quarta-feira, 3; toque de recolher foi mantido em todo o Estado até o domingo, 7

EDUARDO MATYSIAK/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Venda de bebidas alcoólicas está proibida e shoppings ficarão fechados



O governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou, neste domingo, 28, a prorrogação, por mais 48 horas, das medidas rígidas no combate ao coronavírus. A restrição às atividades essenciais, que inicialmente iria até 5h da segunda-feira, 1º, valerá para todo o Estado até 5h da quarta-feira, 3, com exceção das regiões Oeste, Norte e Nordeste. O toque de recolher foi mantido para todas as regiões, das 20h às 5h, até o domingo, 7.

“As medidas contra o coronavírus funcionaram neste fim de semana, mas vamos precisar manter para salvar vidas em toda a Bahia. Nas últimas 24h, foram 90 mortes por Covid-19 em nosso estado. Temos 83% de ocupação de leitos de UTI e mais de 20,5 mil casos ativos da doença. Neste domingo, em diálogo com prefeitos da capital e do interior, tomamos a decisão de manter apenas atividades essenciais na Bahia até 5h de quarta, com exceção das regiões Oeste, Norte e Nordeste. O toque de recolher continua valendo entre 20h e 5h e vai até o domingo, dia 7”, escreveu o governador em seu perfil no Twitter.

As medidas mais restritivas foram anunciadas por Rui Costa e pelo prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), na quinta-feira, 25h. Enquanto o lockdown estiver em vigência, bares e restaurantes não terão funcionamento presencial em nenhum horário, e a venda de bebidas alcoólicas está proibida. Os shoppings também ficarão fechados. A adoção de protocolos mais rígidos tem ocorrido em diversas cidades do país, como em Araraquara, no interior do Estado de São Paulo.