Governador de Goiás Ronaldo Caiado se pronuncia após morte do filho

Político fez uma homenagem a Ronaldo Caiado Filho, que faleceu aos 40 anos: ‘Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você’

Reprodução/Instagram/ronaldocaiado Ronaldo Caiado postou uma homenagem ao filho nas redes sociais



O governador de Goiás Ronaldo Caiado prestou sua homenagem ao filho, que morreu neste domingo, 3, em Nova Crixás, norte do Estado. Ronaldo Caiado Filho tinha 40 anos e a causa do seu falecimento não foi divulgada. “Meu filho querido. Minha dor neste momento só não é maior do que o meu amor por você. Que Deus o acolha na Sua glória infinita”, escreveu o governador no Instagram. Famosos, políticos e seguidores enviaram mensagens de apoio e desejando força a Ronaldo. “Meus sentimentos, Dr. Ronaldo! Deus abençoe e cuide de vocês nesse momento”, escreveu o ex-BBB Caio Afiune. “Que o Senhor Jesus cubra a sua família com o teu manto sagrado”, comentou a jornalista e pré-candidata a deputada federal Silvye Alves. “Você é muito forte, meu irmão, e te ajudaremos a aceitar e passar por este sofrimento”, acrescentou o presidente do Sebrae Carlos Melles.