Morre filho do governador Ronaldo Caiado, em Goiás

Causa da morte ainda não foi divulgada; políticos lamentam perda e publicam notas de apoio à família

Reprodução/Facebook Ronaldo Caiado e seu filho em foto publicada no Dia dos Pais de 2020



Filho do governador de Goiás, Ronaldo Caiado Filho morreu neste domingo, 2, em Nova Crixás, norte do Estado. O pai, Ronaldo Caiado, estava em uma missa de encerramento das comemorações que aconteceram em Trindade (GO), em homenagem ao Divido Pai Eterno, com a primeira-dama Gracinha. Ronaldo era fruto da união do governador com a primeira esposa Thelma Gomes. A causa da morte ainda não foi divulgada. O velório será realizado a partir das 16h, no Cemitério Vale do Cerrado, em Goiânia.

A morte repentina do jovem provocou inúmeras mensagens de pesar pelo ocorrido, muitos delas publicadas por políticos nas redes sociais. O ministro das Comunicações Fábio Faria escreveu no Twitter: “Meus profundos sentimentos pela irreparável perda do governador Ronaldo Caiado e sua família. Que Deus possa amparar a todos”. O ex-ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas postou pedindo que Deus ampare a família “nesse momento tão difícil”. O ex-governador de São Paulo João Dória escreveu que “não há perda mais devastadora que um filho partir antes de seus pais”. Em nota divulgada pela Secretaria da Comunicação, Jair Bolsonaro também deu seu apoio: “O governo federal, por meio da Presidência da República, presta suas condolências ao Governador de Goiás e a toda a sua família pelo falecimento de seu ente querido, Ronaldo Caiado Filho. O Presidente da República roga a Deus que receba Caiado Filho em Seus braços e console o Governador e toda a sua família, dando-lhes força e fé para superar esse difícil momento de suas vidas.”