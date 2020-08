Governador do Amazonas testa positivo para a Covid-19

Wilson Lima é o 12º governador do país a anunciar que pegou o novo coronavírus

Divulgação Wilson Lima é formado em jornalismo



O governador do Estado do Amazonas, Wilson Miranda Lima (PSC), informou por meio de suas redes sociais que está com a Covid-19. “Seguindo a linha direta de diálogo que mantenho com vocês por aqui, comunico que hoje testei positivo para a Covid-19. Estou bem e seguirei trabalhando de casa”, escreveu em seu Twitter. Ainda em pronunciamento feito por vídeo, Wilson disse que está bem de saúde e seguirá todas as recomendações médicas e ficará em isolamento. “Vou ficar despachando com os meus secretários e mantendo algumas reuniões por videoconferência. Aproveito a oportunidade para repassar e reforçar as orientações dos profissionais da área de saúde, de usar máscara, álcool em gel, manter distanciamento social. Fica em casa se puder”, disse o governador.

De acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, o Estado do Amazonas tem 108.920 casos confirmados e 3.417 mortes registradas pelo novo coronavírus. A capital Manaus é a mais afetada com 113.534 casos notificados e 2.096 óbitos. Com sete óbitos nos últimos três dias, a diretora presidente da Fundação de Vigilância e Saúde (FVS-AM), Rosemary Costa Pinto, contestou o aumento no número de mortes. “A FVS-AM refuta que esteja acontecendo aumento significativo de novos casos e óbitos por Covid-19 em Manaus e, consequentemente, com base nos dados atuais, informa que não há evidência de uma segunda onda na cidade, como vem sendo veiculado por alguns veículos de imprensa”, disse. No interior, os maiores índices estão em Coari (14.208 casos e 105 mortes) e Parintins (11.372 casos e 105 mortes).

Wilson Miranda Lima tem 44 anos e é formado em jornalismo. Iniciou sua trajetória política em 2012, mas disputou um cargo público apenas em 2018 quando lançou sua candidatura a governador do Amazonas e foi eleito no segundo turno com 58,50% dos votos válidos. Wilson é o 12º governador do país a testar positivo para a Covid-19, os outros foram João Dória (São Paulo), Renan Filho (Alagoas), Renato Casagrande (Espírito Santo), Mauro Mendes (Mato Grosso), Helder Barbalho (Pará), Paulo Câmara (Pernambuco), Wilson Witzel (Rio de Janeiro), Eduardo Leite (Rio Grande do Sul), Antônio Denarium (Roraima), Carlos Moisés (Santa Catarina) e Belivaldo Chagas (Sergipe)