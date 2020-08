Bia Doria testa positivo para Covid-19

O resultado da primeira-dama do estado de São Paulo foi divulgado no início da noite desta quarta-feira (12); pela manhã, João Doria anunciou que está com Covid-19

VAN CAMPOS/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Bia Doria, primeira-dama de SP



A primeira-dama de São Paulo, Bia Doria, testou positivo para o novo coronavírus, que causa a Covid-19, na noite desta quarta-feira, 12. Mais cedo, o governador João Doria anunciou que está com a Covid-19, mas assintomático. “Tenho fé em Deus que vou superar a doença”, escreveu Doria em seu perfil no Twitter. Ele também publicou uma foto do seu exame na rede social. Doria não pedirá licença do cargo e continuará despachando em quarentena: “Seguirei trabalhando de casa, cumprindo as recomendações médicas de isolamento”, afirmou.

Em nota, o governo do estado informou que Bia já iniciou isolamento em sua casa e também está sem sintomas da doença e acompanhada pelo médico infectologista David Uip. “Imediatamente após a confirmação do exame, Bia Doria iniciou isolamento em sua residência, segundo protocolos médicos, e deve permanecer em observação pelos próximos dez dias. A Primeira Dama está assintomática e recebe acompanhamento do médico infectologista David Uip. Bia Doria seguirá trabalhando à distância”, diz a nota.

Após confirmar o diagnóstico, Doria rebateu informações que chamou de “fake news” e afirmou que não tomou a vacina CoronaVac, do laboratório chinês Sinovac, que está em testes no Brasil. As coletivas de imprensa diárias sobre a situação da pandemia no estado serão lideradas pelo vice-governador Rodrigo Garcia. A secretária do Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen, e Flavio Amary, secretário da Habitação, estão isolados e aguardam o resultado do teste da Covid-19. A informação foi confirmada por Garcia durante entrevista para a imprensa nesta quarta. Segundo ele, ambos estiveram com Doria por mais de 15 minutos nos últimos dias e a menos de um metro de distância.