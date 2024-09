Menino de 5 anos é ferido por tiro em Guarulhos durante tiroteio

Além da criança, um homem foi atingindo na perna e na axila; menino está internado em estado grave

Uma tragédia ocorreu em Guarulhos (SP), na quarta-feira (18), quando um menino de apenas cinco anos foi ferido por um tiro na cabeça. O incidente aconteceu quando dois homens em um veículo dispararam contra um adulto que se encontrava em frente à residência da criança. O garoto foi rapidamente socorrido e submetido a uma cirurgia para a remoção do projétil. Além do menino, o homem alvo dos disparos também foi atingido na perna e na axila. O estado de saúde da criança é considerado grave, mas estável, enquanto o outro ferido permanece também internado, mas não corre risco de vida. As autoridades locais estão tratando o caso como uma tentativa de homicídio.

A polícia já iniciou as investigações e está analisando as gravações de câmeras de segurança na área para tentar identificar os responsáveis pelos disparos. Os atiradores conseguiram fugir do local após o ataque, o que dificulta a busca por pistas que levem à sua captura.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Tamyres Sbrile