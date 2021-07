Governador João Doria passará por cirurgia em agosto

Político está com uma hérnia e fará o procedimento no Hospital Albert Einstein; ele informou que não vai se afastar do cargo

ADELEKE ANTHONY FOTE/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Governador João Doria passará por cirurgia



O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), está com uma hérnia na região da virilha e terá que passar por cirurgia no dia 6 de agosto. Segundo ele, a recomendação médica era que o procedimento fosse feito de imediato, mas foi adiado por causa da agenda cheia. A hérnia ocorre quando a musculatura abdominal cede em determinado trecho, permitindo que um órgão ou tecido saia do lugar, o que causa desconforto e dor. A cirurgia será feita no Albert Einstein, no Morumbi, zona sul da capital, pelo médico Sidney Krajner, presidente do hospital. Durante coletiva de imprensa neste domingo, 11, Doria informou que não vai se afastar do cargo. O governador afirmou que ficará de repouso no final de semana após a cirurgia, mas que vai continuar trabalhando do hospital e deve voltar para o Palácio dos Bandeirantes já na segunda-feira, 9 de agosto.