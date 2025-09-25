‘Governador pediu para eu permanecer o máximo de tempo’ no governo, afirma Derrite

O secretário de segurança pública de SP nega antecipação a pedido do PP para concorrer como senador pela sigla no ano que vem

MARCELO ESTEVÃO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO A expectativa é que ele retorne à Câmara dos Deputados até março, reassumindo seu mandato e fortalecendo sua articulação política de olho no pleito



O atual secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou nesta quinta-feira (25) que deve permanecer no cargo até o prazo limite para desincompatibilização, em março de 2026. A declaração foi dada durante um evento de entrega de viaturas da Polícia Militar, na capital paulista. A permanência de Derrite à frente da secretaria ocorre a pedido do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que solicitou que o secretário fique “o máximo de tempo possível” no governo.

Nos bastidores, o Progressistas — partido de Derrite — cogitava sua saída antecipada do governo para que ele retomasse o mandato de deputado federal e articulasse projetos estratégicos no Congresso, especialmente a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública: “A possibilidade de antecipar minha volta ao Congresso existe por conta dos temas ligados à segurança pública. Mas, a pedido do governador, eu devo permanecer até o final do prazo, em março”, disse Derrite.

A PEC mencionada por Derrite é a de número 18, que busca reformular e modernizar o sistema de segurança pública no Brasil, promovendo maior integração entre as forças federais, estaduais e municipais. Segundo o secretário, a proposta já iniciou tramitação em comissão especial da Câmara, e ele tem participado ativamente das articulações.

“Tivemos a honra de receber no meu gabinete o presidente da comissão, deputado Aluísio Mendes, e o relator da PEC, Mendonça Filho. Eles vieram pedir sugestões antes do início dos trabalhos técnicos, e também estivemos com o governador para discutir os avanços que essa PEC pode trazer”, afirmou.

Além da PEC, Derrite destacou que continuará focado em ações estruturantes da pasta, como a entrega de viaturas e a ampliação do programa Muralha Paulista, que já está presente em 61% das cidades do Estado. Para concorrer ao Senado nas eleições de 2026, Derrite precisa deixar o cargo no governo estadual até abril do mesmo ano, conforme exige a legislação eleitoral. A expectativa é que ele retorne à Câmara dos Deputados até março, reassumindo seu mandato e fortalecendo sua articulação política de olho no pleito.