Tarcísio e Derrite debatem PEC da Segurança com deputados

Objetivo dos parlamentares é conversar com diversos governadores sobre o tema; ideia de começar por São Paulo está relacionada a gestão atual ter a segurança pública como uma das principais bandeiras

Divulgação/Instagram/@aluisiomendesma Tarcísio de Freitas recebe Aluísio Mendes, Mendonça Filho e Guilherme Derrite para uma conversa sobre a PEC da Segurança Pública



O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi o primeiro a receber os deputados Aluísio Mendes (Republicanos-MA) e Mendonça Filho (União-PE) para uma conversa sobre a PEC da Segurança Pública. O encontro ocorreu na última segunda-feira (22), no Palácio dos Bandeirantes, e durou cerca de uma hora e meia. Além dos parlamentares – Mendes é presidente da comissão especial e Mendonça Filho relator do texto – o secretário de Segurança Publica de São Paulo, Guilherme Derrite, também esteve presente.

O objetivo dos deputados é conversar com diversos governadores sobre o tema. A ideia de começar por São Paulo está relacionada, segundo os parlamentares, a gestão atual ter a segurança pública como uma das principais bandeiras e ser um dos epicentros do crime organizado, com o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo interlocutores, além desses temas, incluindo a morte do ex-delegado Ruy Fontes relacionada as organizações criminosas, também foram debatidos assuntos como o endurecimento de leis e a criação de polícias municipais no lugar das Guardas Civis Metropolitanas, assunto atualmente barrado pela Justiça.

“A PEC 18 está sendo construída com a experiência de quem faz segurança pública de verdade”, disse Mendes em publicação ao lado de Tarcísio e Derrite nas redes sociais. “Eles tem mostrado resultados concretos em São Paulo, e suas contribuições fortalecem o relatório que estamos preparando ao lado do relator Mendonça Filho”, completou.

Jantar após reunião

No mesmo dia, Tarcísio e Mendonça Filho estiveram juntos, com outras autoridades, no jantar do Centro de Liderança Pública (CLP), também na capital. Por lá, também estavam o prefeito da capital, Ricardo Nunes, e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A segurança pública foi um dos temas do encontro – Tarcísio discursou, inclusive, sobre o assunto.

