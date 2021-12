Governo de Minas Gerais decreta estado de emergência em mais 27 cidades

Decreto foi publicado nesta terça-feira, 14, e foi motivado pelas fortes chuvas que atingem o estado; total de municípios afetados é de 58

Reprodução/Governo de Minas Gerais Chuvas atingem região desde o dia 7 de dezembro



Por causa das fortes chuvas que atingem o Estado de Minas Gerais, o governador Romeu Zema (Novo) decretou situação de emergência em 27 novas cidades. O decreto foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta terça-feira, 14. Segundo a determinação do governador, as chuvas que começaram no dia 7 de dezembro estão causando “múltiplos desastres”, como alagamentos e inundações. O decreto também diz que a situação gerou grande “comoção social”, citando a “perdas de vidas, pessoas desalojadas e desabrigadas, comunidades ilhadas, entre outros danos e prejuízos”. Segundo a Defesa Civil, mais de 9,6 mil pessoas ficaram desalojadas e outras 1.987 estão desabrigadas. Na segunda, o governo do Estado anunciou o repasse de R$ 5,63 milhões aos municípios que tiveram o reconhecimento da situação de emergência.