Mãe e filha são presas por oferecer falso ‘bilhete premiado’ de R$ 7,6 milhões no interior de SP

Vítima, uma idosa de 68 anos, teve um prejuízo de R$ 21 mil; suspeitas responderão por estelionato

Divulgação/Polícia Civil Polícia Civil apreendeu notas falsas que estavam com as suspeitas



Mãe e filha foram presas por oferecer um falso “bilhete premiado” de R$ 7,6 milhões na manhã de quarta-feira, 21, em Lins, interior de São Paulo. As suspeitas têm 28 e 49 anos. A dupla causou um prejuízo de R$ 21 mil na vítima, uma idosa de 68 anos. Ambas responderão por estelionato. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), a Polícia Civil foi acionada após receber informações de que as mulheres estavam atuando na região dentro de um veículo. Os agentes conseguiram localizar a passaram a observar o automóvel. Depois de 20 minutos, duas mulheres entraram no carro, sendo uma delas a vítima. A outra pessoa seria a suspeita mais nova. Segundo a SSP, cerca de R$ 6 mil estavam com a indiciada. Dentro do veículo, os agentes apreenderam o cheque no valor de R$ 7,6 milhões; R$ 20 mil em notas falsas; 40 mil dólares falsos; 100 dólares verdadeiros; diversos documentos pessoais, como identidade de detetive particular, certificado de reservista e identidade.

Além disso, a polícia também recolheu dez cartões bancários e de crédito, extratos de contas, cartões de anotações de loterias e dois celular. De acordo com o órgão, a vítima contou aos policias que foi abordada pela dupla e que ambas a convenceram em realizar empréstimos no valor de R$ 15 mil e saques de R$ 6 mil em troca de um cheque de R$ 7,6 milhões. O valor de R$ 6 mil foi devolvido à vítima, que apresentou o comprovante do saque. Porém, o valor de R$ 21 mil havia sido enviado para uma outra conta. Pouco tempo depois, a equipe identificou a comparsa da suspeita, em um veículo na Rodovia Marechal Rondon (SP-300). Segundo a SSP, ela tentava fugir para Guaiçara. O caso foi registrado como estelionato na Central de Polícia Judiciária de Lins e segue em investigação para encontrar possíveis outros envolvidos no esquema.