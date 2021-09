Governo de São Paulo irá aplicar vacina da Pfizer em pessoas com 2ª dose da AstraZeneca atrasada

Secretária diz que Ministério da Saúde não enviou 1 milhão de doses e que medida visa amenizar efeitos da falta de vacinas

O governo do Estado de São Paulo anunciou que irá vacinar pessoas com a segunda dose da AstraZeneca atrasada com a vacina da Pfizer. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Secretaria Estadual de Saúde nesta sexta-feira, 10, que atribuiu a falta do imunizante ao Ministério da Saúde, que teria deixado de enviar doses da vacina. No comunicado, a pasta afirmou que os cidadãos que tiverem suas segundas doses vencidas entre os dias 1 e 15 de setembro poderão receber o imunizante da Pfizer para completar seu ciclo vacinal. Segundo o governo, serão distribuídas 400 mil doses da Pfizer extras que foram recebidas pelo Estado nos últimos dias, sendo que os municípios também poderão aplicar eventuais doses em estoque. “A intercambialidade destas vacinas foi chancelada pelo Comitê Científico do Governo do Estado e pelo PEI, que embasaram a decisão em estudos da Organização Mundial de Saúde e orientações do próprio Ministério da Saúde”, dizem as autoridades.

O comunicado afirma ainda que a medida visa amenizar a falta de vacinas da AstraZeneca provenientes do “apagão do Ministério da Saúde”, que, de acordo com a pasta, deixou de enviar 1 milhão de doses ao Estado neste mês. “O não envio destas doses pelo Ministério da Saúde descumpre uma obrigação do órgão federal em disponibilizar vacinas necessárias à imunização complementar das pessoas que já tomaram a primeira dose da vacina”, diz o governo. Na cidade de São Paulo, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que, às 13h desta sexta, só possuía 838 doses do imunizante, enquanto havia 259.539 doses da Coronavac e 109.510 da Pfizer à disposição. A expectativa da pasta é que o Ministério envie mais doses do imunizante ao Estado nos próximos dias.